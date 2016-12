Tess Holliday mára a világ egyik leghíresebb plus-size modellje lett, ami persze nem is csoda, hiszen bármit is tesz, az biztos, hogy hetekig beszélnek. Gondolj csak például arra, amikor a People magazin címlapján pózolt, vagy amikor szoptatós fotókat osztott meg magáról. Persze ahhoz is hozzá van szokva, hogy ilyenkor a sok elismerés mellett egy rakás támadó kommentet is kap, ugyanis rengetegen támadják azzal, hogy csak az elhízást és az egészségtelen életmódot hirdeti a viselkedésével. Legutóbb egy rosszakarója olyan messzire ment, hogy egy gyilkosbálna fejét photoshoppolta Tess testére az egyik híres fotóján.

A legfrissebb posztjával pedig sikerült ismét megosztania a netezőket. Tess ugyanis egy wellness szállóban járt a napokban, ahol – a legtöbb ilyen helyhez hasonlóan – kötelező a fürdőköpeny használata. A hotelek biztosítani is szokták ezt a vendégeknek. A plus-size modell pedig fel is vette az ott kapott darabot, majd azonnal kitette az Instájára.

AMIRITE?! 🙃😂😛#onesizefitshardlyanyone Plus Model✖️ Mom ✖️ Feminist🎄 (@tessholliday) által közzétett fénykép, 2016. Dec 21., 11:46 PST

A kép pillanatok alatt járta be a netet, és persze egy rakás hozzászólás érkezett rá. Sokan egyetértettek Tess-szel, és ugyanúgy ki voltak akadva, hogy a hotelek csak egyféle méretben, és általában a csakis a legkisebben tartják a fürdőköpenyeket. Azonban sokan támadták a modellt, és olyanokat kommenteltek a posztjához, mint hogy inkább le kéne fogynia, vagy hogy mennyire egészségtelen az életmódja, amit nem kéne másoknak reklámoznia. Te kivel értesz egyet?