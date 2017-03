Egy cipőn csodálkozik ma mindenki

Idén tavasszal a színek tekintetében lesz a legnagyobb változás, hiszen a homogén árnyalatok veszik át a főszerepet, így a neonos árnyalatokat eltehetjük a szekrény mélyére, mindaddig, amíg nem tér vissza ismét a divatba. A legfeltűnőbb hatást a kontrasztok fogják tükrözni, azok közül is, a kék és a sárga kombinációja az, amivel igazán divatosak lehetünk. A csajos lányok most boldogok lehetnek, hisz a rózsaszín minden árnyalata, mely meg található a palettán, hódítani fog, így kicsit visszatérhetünk a barbis korszakunkba. A klasszikus fekete fehér, főleg a csíkos darabokon fog megmutatkozni. S a csíkozás a tavasz egyik közkedvelt mintája lesz, legyen az hosszanti, vízszintes, aszimmetrikus, vagy épp káoszhatást keltő.Idén tavasszal a színek tekintetében lesz a legnagyobb változás, hiszen a homogén árnyalatok veszik át a főszerepet, így a neonos árnyalatokat eltehetjük a szekrény mélyére, mindaddig, amíg nem tér vissza ismét a divatba. A legfeltűnőbb hatást a kontrasztok fogják tükrözni, azok közül is, a kék és a sárga kombinációja az, amivel igazán divatosak lehetünk. A csajos lányok most boldogok lehetnek, hisz a rózsaszín minden árnyalata, mely meg található a palettán, hódítani fog, így kicsit visszatérhetünk a barbis korszakunkba. A klasszikus fekete fehér, főleg a csíkos darabokon fog megmutatkozni. S a csíkozás a tavasz egyik közkedvelt mintája lesz, legyen az hosszanti, vízszintes, aszimmetrikus, vagy épp káoszhatást keltő.