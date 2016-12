Huda Kattan a világ egyik leghíresebb szépségvloggere, ugyanis több mint 16 millió követője van, és ez a szám egyre csak nő. Így nem csoda, hogy bármit is oszt meg az Insta-oldalán, az szinte futótűzként járja be a netet. Huda pedig mindig figyel arra, hogy a leghasznosabb, de egyben legmeglepőbb és legszokatlanabb trükköket mutassa be a követőinek. Az egyik legfrissebb videójában például azt is lecsekkolhatod, hogyan készíthetsz tökéletes cicaszemeket, mindössze néhány pillanat alatt! Ehhez nincs is másra szükséged, mint szemhéjtusra és egy vastagabb fonálra vagy madzagra. Elsőre furán hangzik, igaz? Akkor gyorsan csekkold le a videót, mert zseniálisabb, mint hinnéd!

Eyeliner Hack @rochellewick #hudabeauty Huda Kattan (@hudabeauty) által közzétett videó, 2016. Dec 24., 23:22 PST