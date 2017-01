20 évig nem szólt feleségéhez, pedig együtt éltek

Ismerős azaz érzés, amikor annyira megharagszol a pasidra vagy a barátnődre, hogy legszívesebben hozzá se szólnál egy jó darabig? De azért azt nem tudnád elképzelni, hogy 20 évig nem beszélsz velük, igaz? Nem úgy, mint Katayama úr, aki annyira megsértődött a feleségére, hogy két évtizeden keresztül egy szót se volt hajlandó beszélni vele! A legdurvább az egészben, hogy ez idő alatt nem váltak el, sőt továbbra is együtt éltek és közösen neveltek gyerekeket.

A döbbenetes hallgatagságnak a házaspár 18 éves fia, Yoshiki vetett véget, aki egy japán TV csatornától kért segítséget, hogy szóra bírja édesapját, ő ugyanis még sosem hallotta beszélni a szüleit egymással. A legelképesztőbb azonban, hogy Katayama úr családja nem is tudta, hogy mi rejtőzik az apuka sértődöttségének hátterében és csak most árulta el feleségének az igazi okát. Az eltökélt férfi azt állította, hogy egyszerűen nem tudta megbocsátani, hogy a gyerekek születésével sokkal kevesebb időt szentelt rá a házastársa. De most, hogy véget ért a szótlansága, azt is hozzáfűzte, hogy tulajdonképpen nagyon hálás mindenért szerelmének. A megható pillanatokat a műsor szerkesztői kamerán is rögzítették, csekkold le a férfi meghökkentő vallomását!