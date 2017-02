Nem, most kivételesen nem egy újabb furcsa társkereső appról van szó, hanem egy új szokásról, amit a szociológusok breadcrumbingnak, vagyis morzsázásnak neveztek el. Megfigyelték ugyanis, hogy a közösségi oldalakon egyre több olyan ember kezd el flörtölni, aki egyébként nem is vágyik kapcsolatra, csupán az önbizalmát szeretné tuningolni. Ezért chaten flörtölni kezd másokkal, egyre nagyobb érdeklődést mutat. El is szór pár „morzsát”, hogy milyen csodásnak találja a másikat, így fokozva az érdeklődést, viszont a randikat sorra lemondja. Ennél pedig nincs is bosszantóbb, ugye? Reméljük, te egyetlen „morzsázó” pasival sem akadsz össze!