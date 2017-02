Ő lenne Scarlett Johansson új pasija?

Scarlett Johansson még 2012-ben jött össze Romain Dauriac francia újságíróval, akivel két évvel később, kislányuk születése után össze is házasodtak. A sztárpár viszonya azonban eléggé megromlott az utóbbi időben, és többször a válás is szóba került. Habár legutóbb felmerült az a pletyka is, hogy talán mégsem szakítanak és inkább nyitott házasságban folytatják együtt, most mégis minden jel arra mutat, hogy Scarlett nem csak, hogy elhagyta férjét, de már új pasival is kavar!

Miközben az egész világ a filmtörténelem legnagyobb Oscar-bakijára figyelt, keveseknek tűnt csak fel, hogy Scarlett Johansson kivel is érkezett a díjátadóra.

Képzeld, a színésznő Joe Machotával, egy tehetségkutatással foglalkozó férfival töltötte az egész Oscart, akivel állítólag együtt is távoztak. A páros láthatóan remekül érezte magát és akkor sem engedték el egymást, amikor a fotósok képeket akartak róluk készíteni.

Te mit gondolsz Scarlett új választottjáról?