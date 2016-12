Már az is elég sokat elárult a két híresség kapcsolatáról, hogy miután kiengedték a kórházból Kanye Westet, a sztárpasi nem ment haza családjához, hanem inkább egy bérelt kecóban folytatta tovább a regenerálódást. És hogy nem csak átmeneti mosolyszünetről van szó, arra egyértelmű bizonyíték, hogy a páros állítólag az ünnepeket is külön töltötte. A The Sun információi szerint Kim Kardashian határozottan megtiltotta férjének, hogy részt vegyen a közös családi karácsonyon, és az utána kezdődő bulin. Ahol egyébként a popókirálynő jegygyűrűje nélkül jelent meg.

A dolgot ráadásul nem is igazán igyekezett eltitkolni, hiszen a tesójával készült közös fotón úgy tartja kezét, hogy egyértelműen látható legyen, az ékszer nélkül ment partizni. „Teljesen elhidegültek egymástól az utóbbi időben” – árulta el egy forrás, aki azt is hozzátette, hogy a válás mostanra elkerülhetetlen. Szerinted tényleg szakítás lesz a szünet vége, vagy ezúttal is képesek lesznek helyre hozni a kapcsolatukat?