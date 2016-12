Kylie Jenner karácsonyi szettjéről beszél ma az egész világ

Már két éve is világosan látszott, hogy Kim Kardashian nem lesz sokáig letaszíthatatlan a „menőség trónján”, hiszen híres hugicája, Kylie Jenner már akkor is gőzerővel leste el, hogyan építheti a popókirálynő módszereivel a népszerűségét. És nem csak a plasztikákban, de a bevállalós szettekben és fotósorozatokban is követte Kimet. A híresség online pihenője óta pedig mintha turbó fokozatra kapcsolt volna: emlékezz csak arra a húzására, amikor intim videót osztott meg magáról és meztelen pasijáról.

Krismas 🎄 Kylie (@kyliejenner) által közzétett fénykép, 2016. Dec 24., 20:45 PST

Kylie természetesen karácsonykor sem bírt magával, legalábbis ami a szettje kiválasztását illeti. A szentestét például egyáltalán nem vette jókislányosra, és egy tetőtől talpig flitterekből álló, testhez simuló fekete ruciban ünnepelt. Naná, hogy a merész popsi szelfi sem maradhatott le Kylie listájáról, ami már több mint 2 millió lájkot zsebelt be. Mi azon sem lepődnénk meg, ha titokban Kimnek szánta volna a kis meglepit. Neked hogy tetszik a ruhaválasztása?