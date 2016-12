Weisz Fanni sokáig nagyon közel állt a családjához, sőt még a managere is az édesanyja volt, azonban az utóbbi hónapokban nagyon megromlott a kapcsolatuk. Addig fajult a vita közöttük, hogy anyai nagymamája még nyílt levelet is írt, amiben azt állította, hogy Fanni a barátja, Péter miatt változott meg ennyire, aki rossz irányba befolyásolja, és csak kihasználja a lányt. A pár azonban cáfolta, hogy csak futó kalandról lenne szó, sőt még el is jegyezték egymást. Így pontosan nem lehet tudni, vajon mi áll a családi vita hátterében, de az biztos, hogy Fanni nem enyhült meg később sem, december elején ugyanis még a nagymamája temetésére sem ment el, most pedig kiderült, hogy az ünnepeket is külön töltötték.

A helyzetet pedig már a barátaik is durvának találják: „Péter rokonaival, barátokkal ünnepeltek, így a lányt hiába várta haza édesanyja, Ágnes, siket testvére, Gábor, nagyszülei, rokonai, sem ő, sem egy jókívánság nem érkezett tőle. Egymásról Péterrel persze nem feledkeztek meg” – nyilatkozta a Borsnak a pár egyik ismerőse.