Az már kiderült korábban, hogy ki 2016 legjobban fizetett színésze és színésznője, sőt azt is megtudhattad nemrégiben, hogy melyik sztárral érte meg idén a leginkább együtt dolgoznia a stúdióknak. Bizony, ez is fontos tényező, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy a legnagyobb gázsit bezsebelő színész az, aki vissza is hozza az árát a készítőknek. Az élen így a Bosszúállók filmek sztárja, Chris Evans (Amerika Kapitány) végzett, aki a Forbes adatai szerint minden kifizetett dollár után 135-öt hozott a filmnek.

A Forbes magazin most pedig azt is megnézte, összességében melyik színész volt az, aki a legtöbbet hozta a stúdióknak a szereplésével. Ezúttal pedig Scarlett Johansson lett az első, akinek az idei filmjei 1,2 milliárd dollár bevételt termelt. A színésznőnek pedig sikerül olyan szupersztárokat leelőzni, mint Chris Evans és Robert Downey Jr., Amy Adams vagy épp Ryan Reynolds.

Persze azt is hozzá kell tenni, hogy Scarlett idén tényleg zseniális filmekben szerepelt, mint az Amerika Kapitány: Polgárháborúban, vagy az Ave, Cézár!, de két animációban is szinkronizált.

Csekkold a teljes listát:

1. Scarlett Johansson (1.2 milliárd dollár)

2 Chris Evans (1.15 milliárd dollár), Robert Downey Jr. (1.15 milliárd dollár)

4. Margot Robbie (1.1 milliárd dollár)

5. Amy Adams (1.04 milliárd dollár)

6. Ben Affleck (1.02 milliárd dollár)

7. Henry Cavill (870 millió dollár)

8. Ryan Reynolds (820 millió dollár)

9. Felicity Jones (805 millió dollár)

10. Will Smith (775 millió dollár)