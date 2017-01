Palvin Barbi minden eddiginél dögösebb videót posztolt

Palvin Barbi 2016-ra turbó fokozatra kapcsolt, és sorra vállalta be a merészebbnél merészebb fotózásokat. Tavasszal például a Sports Illustratednek pózolt, ami végül igencsak megosztotta a rajongóit, ugyanis sokak szerint felszedett néhány plusz kilót. Ezek után Barbi többször is bebizonyította, hogy még mindig formában van. Év végén pedig a Maxim címlapján pózolt, méghozzá félmeztelenül, ami hatalmas siker lett, ugyanis amikor a modell megosztotta az Instáján, 10 óra alatt több mint 100 ezer lájkot kapott.

Bár azóta jó néhány hónap eltelt, de Barbi most osztott meg egy videót a fotózásról, ami olyan dögösre sikeredett, hogy még az eredeti címlap rekordját is megdöntötte. A kisfilm ugyanis nemrég került ki az Instájára, de már most 330 ezeren látták, és több százan kommenteltek alá.