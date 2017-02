Óriási titok derült ki Angelina Jolie és Brad Pitt házasságáról

Ian Halperin nemrég jelentette be, hogy hamarosan egy leleplező dokumentumfilmet ad ki, amelyben soha nem látott interjúrészleteket mutat be Angelina Jolie-ról és Brad Pittről. Állítólag a filmben olyan titkokra is fény derül, amit eddig soha nem is gondoltak volna a rajongók. Meg is érkezett az első pletyka, amiből tuti botrány lesz.

Te is úgy tudtad, hogy Brad Pitt és Jennifer Aniston Angelina miatt szakítottak, ugye? Egy bennfentes szerint semmi köze nem volt a gyönyörű színésznőnek a páros válásához. „Bradnek és Jennifernek már rég gondjaik voltak, mikor Angelina felbukkant. Ez a film végre felfedi, miért is ment szét a sztárpáros. Ha nem Angie-vel, akkor valaki mással lép le Brad.” A dokumentumfilmet elvileg heteken belül mutatják be. Ugye már te is nagyon várod?