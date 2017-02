Újabb bizonyíték, hogy George Clooney apa lesz

Amióta George Clooney és Amal Alamuddin összeházasodtak, nem telt el úgy hónap, hogy ne röppent volna fel egy kisbaba híre. Eddig nem sok alapja volt a dolognak, azonban most nagyon sok bizonyíték árulkodik róla, hogy a hír igaz! Először is a sztárpár több közeli ismerőse is megerősítette, hogy Amal ikreket vár, ezen kívül pedig egy rakás olyan kép is készült George feleségéről, amin jól láthatóan dudorodik a pocakja.

Legutóbb pedig a színész szüleit látogatták meg Barcelonában, ahol ismét olyan képek készültek, amin már teljesen egyértelműen látszik, hogy Amalra felszaladt néhány kiló, és a hasa is nőtt egy kicsit.

És ha ez nem lenne elég, az egyik pincérnő, aki George kedvenc pubjában dolgozik, elárulta a RadarOnline-nak, hogy Amal eddig mindig egy pohár vörösbort kért, az utóbbi időben azonban vizet és koffeinmentes kávét rendelt. Ez azért már eléggé egyértelmű, igaz?