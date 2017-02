Tom Hardy a csőd szélére került

Tavaly majdnem bezsebelte élete első Oscar-díját a Visszatérővel, csajok millió rajonganak érte, és tavaly belevágott egy saját sorozatba is, amit ő és az apukája írt, sőt producerei is a sztorinak, Tom Hardy pedig még a főszerepet bevállalta. Mindezt ráadásul a saját pénzéből. De hiába a szuper ötlet és a világ egyik legdögösebb és persze legtehetségesebb színésze, a Tabu akkorát bukott már az első hétvégén, ahogy azt már korábban is írtuk, hogy még a gyártási költséget (10.5 millió font) sem hozta vissza.

Az viszont teljesen új infó, hogy a színészt ez mennyire katasztrofálisan érintette anyagilag. „12 hónap alatt 2 milliótól esett el, ami hatalmas összeg. Tom nagyon könnyen szórja a pénzt, és talán nem is jelent ez akkora problémát számára” – nyilatkozta az egyik ismerőse. A The Sun’s Dan Wootton információi szerint azonban erről szó sincs, és állítólag Tom cégének 2.8 milliós tartaléka mostanra 969.980 fontra zuhant. Néhányan azzal magyarázzák a drasztikus csökkenést, hogy a színész egyszerűen másik számlára utalta a pénzt, de sokkal valószínűbb, hogy az óriási bukta miatt kellett a tartalékhoz nyúlnia. Azért nagyon reméljük, hogy ha több csatorna is megvásárolja a sorozatot, visszahozza a csillagászati összeget, amit eddig elbukott.