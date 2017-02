Jason Statham apa lesz?

Valld be, hogy a Halálos iramban 8. részét nem csak Vin Diesel és a pörgős akció miatt várod, de annak is nagyon örülsz, hogy A szállító sztárja, Jason Statham is szerepet kapott az új filmben! Aminek a legfrissebb előzetesét egyébként pont a hétvégi Super Bowl szünetében lőtték el. Nyugi, ha véletlenül lemaradtál róla, itt bepótolhatod gyorsan! A korábbi trailer egyébként minden eddigi rekordot megdöntött, ezzel pedig hivatalosan is megszerezte a legjobban várt Halálos iramban résznek járó címet. Szerintünk ebben Mr. Stathamnak óriási szerep van…akit sajna lassan 7 éve lestoppolt a gyönyörű modell, Rosie Huntington-Hwiteley. A pár egyébként tavaly tartotta az eljegyzését, és azóta is arról suttotg egész Hollywood, hogy idén végre az igent is kimondják.

Erre pedig elég nagy az esély, főleg úgy, hogy mostanában egyre gyakrabban merül fel a babahír és a legújabb fotók alapján valószínűleg nem is szimpla spekulációról van szó. Év elején például egy gyanús, pocak-takargatós Insta fotó után bombázták a színésznőt követői, hogy jön-e a bébi, ők azonban nem erősítették meg a hírt. A legutóbbi róla készült kép pedig, amin egy Los Angeles-i reptéren pózol, azonban tényleg mindent elárul. A tökéletes alakú szőkeség pocakja ugyanis még az előző fotónál is kerekebb, viszont a többi testrészén egyáltalán nem látszik, hogy felszaladt volna rá néhány pluszkiló, szóval igen, elég valószínű, hogy baba áll a háttérben. Mi mindenesetre nagyon örülnénk neki, ha a sztárpasi hamarosan tényleg apuka lenne!