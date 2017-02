George és Amal Clooney súlyos döntést hoztak a gyerekek miatt

Korábban senki sem gondolta volna, hogy George Clooney valaha is megnősül. Azonban 2014-ben elvette Amal Alamuddint, és úgy tűnik, azóta mintha teljesen kicserélték volna. Bár még ezek után is hatalmas meglepetést okozott mindenkinek, amikor bejelentették, gyereket várnak, méghozzá ikreket. Nemrég pedig George először beszélt az apaságról, és elárulta, hogy nagyon várja a kicsik érkezését, és egyáltalán nem zavarja, hogy ennyi idősen válik szülővé. Legutóbb pedig egy újabb interjúban azt is elmesélte, hogy már most komoly döntéseket hoztak Amallal a gyerekek érdekében.

A sztárpár ugyanis megegyezett abban, hogy mostantól túl kockázatos lenne Amalnak folytatnia azokat a munkáit, amik külföldre, esetleg veszélyesebb országokba szólítják. A világ egyik legkeresettebb emberjogi ügyvédjeként Amal így kénytelen jegelnie a karrierjét egy időre. Sőt, George azt is elárulta, hogy ezen felül is megpróbálnak mindketten sokkal felelősségteljesebb életet élni.