Johnny Depp mindig is botrányos húzásairól volt híres, de amióta Amber Heard elhagyta, egyre durvább a helyzet. Már a válás alatt is elég furcsán viselkedett: verekedésbe keveredett, és össze-vissza perelt mindenkit, csak hogy ne kelljen fizetnie. De láthatóan mostanra sem javult a dolog, sőt! Legutóbb kitalálta, hogy titkos föld alatti alagutakkal köti össze a házait, és a managmentjével is hónapok óta perben áll.

Johnny ugyanis észrevette, hogy mostanában jelentősen megcsappant a bankszámlája, és mindezért a pénzügyi tanácsadóit és asszisztenseit hibáztatja, és jól be is perelte őket. Azonban a szakemberek bebizonyították, hogy azért áll ilyen rosszul a színész, mivel elképesztő életmódot él, és naponta költ annyit, amit egy átlag ember évek alatt. Ráadásul egy durva büntetést is kapott az adóhatóságoktól, és több szabálytalanság miatt átszámolva közel 1,7 milliárd forintot kellett befizetnie. Ezek után Johnny pedig még inkább azt állítja, hogy átverték és semmi köze az egész csaláshoz, az ex managmentje viszont úgy döntött, nem hagyja magát és visszaperel. Egyelőre nem lehet tudni, mi lesz ennek a vége, de az biztos, hogy Johnny nem igazán tudja már sokáig másra kenni, hogy kezd csődbe menni…