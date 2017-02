A legviccesebb mémek az Oscar-díjátadóról

Azt már biztosan megnézted, hogy kik vitték haza idén az Oscar-díjakat. Ha pedig már lecsekkoltad a legtrendibb és a legrondább szetteket is a vörös szőnyegről, akkor itt az ideje, hogy a legcikisebb pillanatokról készült mémeket is megnézd. Mi most megmutatjuk neked a legviccesebbeket, amiket tuti te sem bírsz ki nevetés nélkül!

Warren Beatty azt próbálja megfejteni, hogy lehet Emma Stone a legjobb film.

Warren Beatty looking at the card trying to figure out how Emma Stone could win Best Picture pic.twitter.com/NkQrmYDHwg — spencer claus (@spxncxrx) 2017. február 27.

Sokan nem értik, hogy tudták elszúrni a dolgot, hiszen a borítékon hatalmas betűkkel rajta van: „A legjobb női főszereplő” felirat.

Természetesen valakinek erről rögtön a választások ugrottak be.

„Miért nem november 8-án történt ez” – akkor voltak az elnökválasztások.

Hát az biztos, hogy ezt az Oscar-gálát soha nem fogjuk elfelejteni.

Warren Beatty így ölte meg a Kaliforniai álmot!

Mindenki azt találgatja Ryan Gosling vajon mit mondhatott ennek a turistának, aki ennyire megijedt. Egyesek szerint a színész már előre tudta, hogy mi lesz.

Az MTV szerint azt: „Soha többé nem lesz zene a csatornán.”

Miután azt hitted, hogy elvesztetted az Oscar-t, de végül te vitted haza.