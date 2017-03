Jennifer Aniston tényleg babát vár?

Jennifer Aniston és Justin Theroux még 2015-ben mondták ki a boldogító igent, egy szuper titkos esküvőn, amit természetesen egy luxusnászút követett. Ezek után mindenki arra számított, hogy hamarosan jön a baba is, hiszen anno Braddel is azért romlott meg a házasságuk, mert nem jött össze nekik a gyerek. Azóta már többször is felröppentek arról pletykák, hogy a sztárpár örökbe fogadna, azonban valamiért mindig lefújták a dolgot. Most viszont a legújabb információk szerint Jennifer terhes és már azt is tudni lehet mi a neme a kicsinek.

Oké, már sokszor olvashattad, hogy a színésznő gyereket vár, most azonban úgy tűnik, tényleg van alapja a dolognak, ugyanis az egyik barátnője, Kathy Hilton írta ki a Twitterére pár napja. „Jennifer Aniston gyönyörű volt ma este. Jennifernek egy kislánya lesz, ez száz százalék.” Az biztos, hogy eddig Kathy tűnik a legmegbízhatóbb forrásnak. Ha valóban igazak a hírek, akkor Jennifer nagyon ügyesen trükközött az Oscar-gálán viselt ruhájával, ugyanis semmi nem látszódott a gömbölyödő pocakjából. Többen azonban, azzal viccelődnek, hogy Kathy összetévesztette a szőke színésznőt Natalie Portmannal. Azóta a celeb posztja már eltűnt a Twitteről. Szerinted Jennifer tényleg terhes vagy Kathy tényleg csak összetévesztette a két sztárt?