Levetkőztek az Oscar-díjas film szereplői

Mahershala Ali neve eddig leginkább csak a House of Cards-rajongóknak lehetett ismerős, de most már világszerte mindenki megtanulta. A 43 éves színész ugyanis vasárnap este átvehette A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat a Holdfényben nyújtott alakításáért. A dráma ráadásul a legjobb film kategóriában is győzött, bár először tévesen a Kaliforniai álmot hirdették ki nyertesnek.

A díjesőnek és Oscar-bakinak köszönhetően hirtelen a Moonlight lett a legnépszerűbb film Hollywoodban, férfi sztárjai pedig gondoskodnak róla, hogy ez jó darabig így legyen. Mahershala Ali, Trevante Rhodes, Ashton Sanders és Alex Hibbert ugyanis a Calvin Klein legújabb alsónemű reklámjában pózolnak félmeztelenül.

Ezt nevezzük tökéletes időzítésnek!