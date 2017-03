Kristen Stewart magához képest is szörnyen néz ki

Kristen Stewart egyszerűen imádja meghökkenteni a rajongóit, nemrég a Superbowl egyik reklámjában vállalt be egy pikáns meztelenkedős jelenetet egy másik lánnyal. Most pedig a V Magazin címlapján pózol olyan elképesztően extrém rucikban, amik még tőle is szokatlanok!



A 26 éves színésznő, aki a pletykák szerint Cara Delevingne exbarátnőjével randizgat egy ideje, hátrazselézett platinaszőke frizurával pózol a tavaszi lapszámban, és tetőtől talpig Chanelt visel. Persze ne egy szolid Chanel kiskosztümös szettre gondolj, Kristen ugyanis teljesen meztelen a mélyen dekoltált, széles vállú blézerek alatt! Sőt a még bizarrabb hatásért nadrág helyett szimplán csak egy átlátszó harisnyát visel! És ha még ez se lenne elég provokatív, a fotósorozat egyik képén félmeztelenül, egy szál fekete tangában és harisnyában látható.

A képeket elnézve már csak nehezen tudod felidézni, hogy milyen volt Bellaként a Twilightban, igaz?