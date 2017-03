Kulcsár Edina megmutatta, mennyit fogyott!

Kulcsár Edinát tavaly nyáron rengeteg támadás érte, hogy felszaladt rá néhány plusz kiló. A szépségkirálynő akkor be is vallotta, hogy annyira rohan a mindennapokban, hogy nem alig maradt ideje magára. Ősszel viszont megfogadta, hogy sokkal jobban odafigyel az edzésekre és az evésre, aminek pár hónap alatt szuper eredménye is lett, ugyanis rengeteget fogyott! Most pedig azt is megmutatta, egészen pontosan mennyit!

A szépségkirálynő azt is hozzátette a posztban, hogy már minden nadrág így áll rajta, ezért vagy ismét hízókúrába kezd, vagy sürgősen tart egy nagy shoppingtúrát. Valószínűleg azért inkább az utóbbit választotta!