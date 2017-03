Ő lenne Angelina Jolie új pasija?

Az elmúlt hónapokban csakis arról szóltak a hírek, hogy Angelina Jolie-t és Brad Pittet mennyire megviselte a válásuk. Sőt, a színésznő minden alkalmat megragadott, hogy hangsúlyozza, számára most nincs fontosabb a gyerekeinél. Most azonban felröppentek a hírek, hogy máris bepasizott, ráadásul az új szerelmét már be is mutatta a kicsiknek, ezt pedig képek is bizonyíthatják.

Angie-t ugyanis lesifotósok kapták le, amint épp Kambodzsában randizik egy titokzatos férfivel. Állítólag épp az egyik luxusszállodát hagyták el kettesben és indultak közösen shoppingolni. Egy ottani ékszerész pedig megsúgta a RadarOnline-nak, hogy a pasi egy 18 karátos arany karkötőt vásárolt a színésznőnek és az ikreknek.

A sztárpár egy közeli ismerőse pedig felháborodva még azt is hozzátette, hogy Brad teljesen ki fog akadni, ha megtudja a dolgot, ugyanis ő alig beszélhet a gyerekeivel, az exe pedig már is új pasit mutat be nekik, amivel csakis azt akarja üzenni, hogy neki és a családjának nincs szüksége Brad Pittre. Mit gondolsz, Angelina tényleg máris továbblépett?