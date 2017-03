Válságba került Harry herceg kapcsolata?

Az elmúlt hónapokban az egész világ azt figyelte, vajon hogyan alakul Harry herceg és Meghan Markle szerelme. Az ugyanis, hogy a trónörökös egy amerikai színésznővel jött össze, több mint meglepő, ráadásul a kapcsolatuk turbó sebességgel haladt. Harry például nagyon hamar bemutatta Meghant Vilmosnak és Katalinnak, sőt a karácsonyt is együtt töltötték. Nemrégiben pedig felröppentek a hírek, hogy már az eljegyzés is megvolt, és nagyban tervezik az újabb királyi esküvőt.

Múlt héten pedig nyilvánosan is együtt jelentek meg egy jamaicai esküvőn, a képek láttán pedig tényleg mindenki arra gondolt, hogy sosem voltak még ilyen szerelmesek egymásba. De most kapaszkodj meg, egy testbeszéd szakértő szerint viszont a fotók teljesen másról árulkodnak! Judi James megvizsgálva a felvételeket elárulta, hogy valójában Harry borzasztóan unatkozik Meghan mellett, és a viselkedése arra utal, hogy egyáltalán nem is foglalkozik a lánnyal, sőt nem is érdekli, mi van vele.

Ezzel szemben a szakértő szerint Meghan teljesen odavan a hercegért, és kínosan igyekszik felkelteni a figyelmét, miközben mindent megtesz, hogy a külvilág azt gondolja, tökéletes párost alkotnak.

Lehetséges, hogy ez azt jelenti, nemsokára szakítanak?