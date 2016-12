Mit árul el rólad a karácsonyfád stílusa?

1. Hagyományosan az igazi

Ha már ezer éve ugyanazokat a díszeket használod, és ebből egyik évben sem engedsz, akkor az csak annyit jelent, hogy szereted a kényelmes, otthonos és biztonságos dolgokat. Nagyon fontosak neked a családod és a barátaid. Pontosan tudod, hogy mitől vagy boldog, úgyhogy ezekhez a dolgokhoz ragaszkodsz is.

2. Plasztikból sosem elég

Mindegy, hogy azért szoktál műfenyőt választani, mert nem szereted az igazi után járó felfordulást a lakásban, vagy mert nem akarod, hogy évről évre egyre többet fát vágjanak ki. A lényeg, hogy ez egyet jelent: nagyon gyakorlatias vagy a mindennapokban. Sokkal praktikusabb vagy annál, minthogy pár hétre vásárolj meg valamit. Műfenyőt is úgy választasz, hogy az a következő évben is trendi legyen és persze ne kelljen lecserélni.

3. Nem lehet elég nagy

Ha sosem törődsz azzal, hogy a kiválasztott fa be fog-e férni a szobába (és általában nem is igazán fér be teljesen), az azt jelenti, hogy téged semmi sem állíthat meg, ha az álmaidról van szó. Sosem aggódsz azon, hogy vajon mi lesz, ha esetleg nem sikerül valami, mert mindig csak a megoldásokon és nem a problémákon jár az eszed.

4. Tökéletes szimmetria

Órákon keresztül díszíted aprólékosan a karácsonyfát és ebbe természetesen másnak egyáltalán nem lehet beleszólása? Akkor valószínűleg nagyon megfontolt és vizuális típus vagy. Szereted a rendet és a szabályokat és egyáltalán nem jellemző rád, hogy bármiben is hirtelen döntenél.

5. Égőben erős

Ha a fádon általában annyi az égő, hogy több utcával arrébb is látszik a fénye, az annyit jelent, hogy nagyon színes, okos és bulizós típus vagy. Abszolút nem érzed magad kellemetlenül, ha a társaság középpontjába kerülsz, sőt, még élvezed is. Mivel sűrűn jársz el a barátaiddal, sok vicces sztorid is van, amikkel később szórakoztatni tudod a társaságot.

6. A jelszó: kreativitás

Ha tele van a fád DIY-alkotásokkal, akkor te biztos, hogy nem aggódsz azon, hogy kinek mi a véleménye rólad. Kreatív vagy és hihetetlenül nyitott a világ dolgaira. Mivel nagyon őszinte vagy, egy nyitott könyv az életed, hiszen mindig kimondod, amire gondolsz. Szereted a környezetet és újra felhasználni a tárgyakat magad körül.

7. Mint senki másnak

Ha inkább készítesz minden évben valami egyedi faszerűséget, minthogy kövesd a hagyományokat, akkor az azt jelenti, hogy nemcsak, hogy nagyon művészien működsz, de még arra is képes vagy, hogy megvalósítsd az elképzeléseidet.

8. Színkavalkád

Csak úgy, mint te, a karácsonyfád is egyből kitűnik a tömegből. Minél extrémebb színt találsz, annál jobban érzed magad az ünnepek alatt. És persze egyáltalán nem zavar, hogy minden évben megkapod a kritikákat is emiatt, hiszen már teljesen hozzászoktál, hogy ezt nem mindenki érti meg.

9. Időnyerő

Nem arról van szó, hogy nem szereted a karácsonyt, egyszerűen csak úgy gondolod, hogy karácsonyfának megteszi egy egészen pici példány is. Plusz miért fáradnál azzal, hogy órákon át díszíts valamit, amit akár néhány perc alatt is letudhatsz. Ezzel pedig több időd jut az ajándékok beszerzésére vagy akár sütisütésre is.

10. Famentes övezet

Ha egyáltalán nem szoktál fát állítani és valami mással helyettesíted, akkor az egyrészről azt jelenti, hogy kicsit lusta vagy (mivel nagyjából azokat használod fel, amiket otthon találsz), másrészről pedig hihetetlen kreatív. Minden barátodat leveszel a lábáról ezzel és még rendszeresen trendet is teremtesz.